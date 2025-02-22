После нападения на Украину стали никому не нужные: где сейчас популярные в 2000-х "Новые русские бабки"

Матрена и Цветочек больше не развлекают россиян с телеэкранов

К сожалению, многие российские пропагандистские программы долгое время транслировали на украинском телевидении. Нашим зрителям приходилось смотреть не только на нынешнего путиниста Петросяна, но и его коллег из юмористической передачи "Кривое зеркало" — "Новых русских бабок".

В престарелых персонажей с примитивными шутками и частушками перевоплощаются юмористы Игорь Касилов и Сергей Чванов. Они же — Цветочек и Матрена соответственно. Читайте, где сейчас артисты.

Пропали с экранов россиян

Еще в 2009 году дуэт Касилова и Чванова ушел из "Кривого зеркала". Якобы у артистов произошел конфликт с руководителем и ведущим шоу Евгением Петросяном. Тогда "Новые русские бабки" прекратили сотрудничество с проектом.

"Новые русские бабки" с путинистом Петросяном

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году многие развлекательные программы исчезли с телевидения не только Украины, но и страны-агрессорши. В то же время "Матрена и Цветочек" продолжают гастролировать по городам РФ, выступать для россиян и зарабатывать на этом кровавые рубли. Свое отношение к войне против украинцев они не комментировали.

Как сейчас выглядят "Новые русские бабки"

Дуэт "Новые русские бабки" появился в 1990-е в Тольятти. В 1999 году Касилов и Чванов выступили на "Кубке юмора" приверженца войны Петросяна и провели первый сольный концерт. Были участниками многих телепередач.

Справа - Сергей Чванов и Игорь Касилов

До полномасштабного нападения артисты вели музыкальную программу "Субботний вечер" с еще одним путинистом Николаем Басковым, который в Украине был лишен государственной награды.

"Матрена и Цветочек" с лизоблюдом диктатора Путина

Ранее сообщалось, что за войну против Украины получила грамоту изуродованная пластикой "Мисс ДНР".