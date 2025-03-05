Була зіркою радянського кіно: як зараз виглядає Софочка із "Не може бути!" і куди зникла актриса

Актриса Лариса Єрьоміна давно покинула Росію

Вперше вона з’явилася на великих екранах у комедії Леоніда Гайдая "Іван Васильович змінює професію". Також глядачі пам’ятають Ларису Єрьоміну за роллю Софочки у фільмі 1975 року "Не може бути!". Наразі артистка живе за океаном і їй 74 роки.

Єрьоміна давно покинула Москву і перебралася до Голлівуду. "Телеграф" розповідає, що відомо про колишню зірку радянського кіно і як вона зараз виглядає.

Лариса Єрьоміна — що про неї відомо

Народилася 12 вересня 1950 року у Тирасполі, Молдова. У віці шести років її родина переїхала до Кишинева, де Лариса закінчила школу із золотою медаллю. Попри очікування батьків, які пророкували дочці наукову кар’єру, дівчина вирішила стати актрисою. 1972 року закінчила московську Школу-студію МХАТ.

Дебютувала Єрьоміна в кіно 1973 року в комедії "Іван Васильович змінює професію", зігравши одну з дівчат на княжому бенкеті. Також Лариса відома за ролями у фільмах "Не може бути!" (1975) та "Трактир на П’ятницькій" (1978).

Єрьоміна у фільмі "Іван Васильович змінює професію"

Кадр із фільму "Не може бути!"

Велику популярність актриса набула, знявшись у головній ролі у фільмі українського режисера Євгена Шерстобитова "Поцілунок Чаніти". Зйомки картини проходили на кіностудії Довженка у 1974 році.

Еміграція Лариси Єрьоміної

У 1979 році артистка вийшла заміж за скрипаля Григорія Вейна, і відразу після весілля подружжя відлетіло до США. Через кілька тижнів після приїзду до Нью-Йорка Єрьоміна знялася у фільмі Raise the Titanic ("Підняти "Титанік") студії Universal.

Згодом молода сім’я оселилася в Лос-Анджелесі. Лариса і Григорій мають двох дітей — сина Алана (1980) і дочку Маріану (1990).

Зараз акторці 74 роки і вона продовжує акторську кар’єру. Крім того, з 1983-1989 рік Єрьоміна викладала в університеті Лос-Анджелеса, а з 1985 по 2005 рік працювала ведучою.

У 1987 році Лариса заснувала школу акторської майстерності та режисури The Original Stanislavsky Academy-West. Вона також займається режисурою та пише сценарії.

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