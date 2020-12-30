Чисора назвал Усика нытиком (видео)

Британский супертяж Дерек Чисора, проигравший в октябре бой Александру Усику, раскритиковал украинца за его "беготню в ринге".

"Для начала этот парень не умеет бить. Все, что он делал, так это избегал схватки. Я был очень разочарован. Я думаю, что мы профи, а не аматоры. Я преследовал его, навязывал ему бой, а он только убегал.

Если честно, Усик абсолютно не пугает в супертяжелом дивизионе. У него нет мощи, нет удара. Да, он хорошо передвигается, но его удары меня не впечатлили. Усик - нытик, он слишком много жалуется. Усик жаловался на меня на украинском ТВ. Это же глупо. У Александра нет мощи, но если ты не подготовишься к его передвижениям, эта ночь будет для тебя слишком длинной", - рассказал Дерек в интервью Youtube-каналу IFL TV.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик назвал потенциального соперника помимо Энтони Джошуа.