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Чисора назвал Усика нытиком (видео)

Чисора назвал Усика нытиком (видео)
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм derekwarchisora

Британский супертяж Дерек Чисора, проигравший в октябре бой Александру Усику, раскритиковал украинца за его "беготню в ринге".

"Для начала этот парень не умеет бить. Все, что он делал, так это избегал схватки. Я был очень разочарован. Я думаю, что мы профи, а не аматоры. Я преследовал его, навязывал ему бой, а он только убегал.

Если честно, Усик абсолютно не пугает в супертяжелом дивизионе. У него нет мощи, нет удара. Да, он хорошо передвигается, но его удары меня не впечатлили. Усик - нытик, он слишком много жалуется. Усик жаловался на меня на украинском ТВ. Это же глупо. У Александра нет мощи, но если ты не подготовишься к его передвижениям, эта ночь будет для тебя слишком длинной", - рассказал Дерек в интервью Youtube-каналу IFL TV.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик назвал потенциального соперника помимо Энтони Джошуа

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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