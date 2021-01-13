Усик порадовал стихотворением на украинском (видео)

Украинский боксер-супертяж Александр Усик порадовал своих подписчиков в Instagram "зимним" стихом на украинском языке.

Именитый боксер артистично зачитал стихотворение "Білі мухи" украинского поэта Максима Рыльского. Усик порадовал своим выступлением не только детей, но и взрослых и после прочтения стиха зарядил новогодним настроением абсолютно всех.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LomUs(@lomus_official)

Подписчики оценили творчество боксера и засыпали его массой комплиментов: "Хорошая дикция на украинском языке", "Артист", "Красавчик", "Можно еще какой-то стих в вашем исполнении?", "Я его не понимаю, но у него столько харизмы", - гласит комментарий на английском.

"Телеграф" напоминает, что после своей победы над Дереком Чисорой Усик обеспечил себе титульный бой по линии WBO, однако чемпион Энтони Джошуа хочет для начала провести несколько боев с Тайсоном Фьюри, из-за чего возникли трудности в организации следующего поединка украинца. Теперь на бой с Александром выстроилась целая очередь боксеров, которые хотят получить титульный шанс.