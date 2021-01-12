Усик может провести чемпионский бой с небитым кубинцем

Пока не ясно, что будет с поясом WBO в хевивейте из-за неопределенности с чемпионом Организации британцем Энтони Джошуа, который вместо обязательной защиты с украинцем Александром Усиком, хочет провести несколько боев со своим соотечественником Тайсоном Фьюри. Есть немалая вероятность, что AJ потеряет титул без боя, а потому к персоне украинца приковано массу внимания и на бой с ним выстраивается огромная очередь из желающих. На чемпионский поединок с Александром уже претендуют британец Джо Джойс, австралиец Джозеф Паркер, а теперь стало известно об интересе кубинца Фрэнка Санчеса Форе.

Менеджер кубинского супертяжа Майк Борао считает, что его подопечный сделал больше всего в 2020 году, чтобы получить титульный шанс с Усиком, если Джошуа откажется от пояса WBO. В прошлом году 28-летний Фрэнк выиграл все три своих поединка против малоизвестных боксеров и довел число своих побед до 17-и.

Лучшие моменты последнего боя Санчеса Форе против Хулиана Фернандеса:

"Фрэнк сделал три защиты пояса NABO, в то время как топ-боксеры не дрались больше года, а идущий четвертым в рейтинге WBO Кубрат Пулев проиграл свой последний бой. Если пояс WBO в начале 2021 года станет вакантным после подписания контракта на бой между Фьюри и Джошуа, Фрэнк будет в отличной позиции, чтобы стать претендентом на титул", - цитирует Борао isport.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик сохранил свою позицию в обновленном рейтинге The Ring.