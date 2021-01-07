Усик в рясе поздравил православных с Рождеством (видео)

Украинский боксер-супертяж Александр Усик, который является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, примерил халат священнослужителя, поздравляя православных с Рождеством.
"Христос народился. Славим его. Дорогие православные, с праздником Рождества Христового. Здоровья вам, счастья, любви и радости. Всем, всем, всем", - заявил Усик.
Кроме того, боксер под постом прикрепил комментарий на украинском языке: "Желаю хорошего праздника и вкусной кутьи. С Рождеством Христовым".
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Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпион WBO в хевивейте Энтони Джошуа попросил Усика не мешать в проведении супербоя с Тайсоном Фьюри.
"Телеграф" напоминает, что украинские боксеры Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца" после того, как снялись в российском фильме о церкви.