Усик в рясе поздравил православных с Рождеством (видео)

Украинский боксер-супертяж Александр Усик, который является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, примерил халат священнослужителя, поздравляя православных с Рождеством.

"Христос народился. Славим его. Дорогие православные, с праздником Рождества Христового. Здоровья вам, счастья, любви и радости. Всем, всем, всем", - заявил Усик.

Кроме того, боксер под постом прикрепил комментарий на украинском языке: "Желаю хорошего праздника и вкусной кутьи. С Рождеством Христовым".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпион WBO в хевивейте Энтони Джошуа попросил Усика не мешать в проведении супербоя с Тайсоном Фьюри.

"Телеграф" напоминает, что украинские боксеры Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца" после того, как снялись в российском фильме о церкви.