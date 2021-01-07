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Усик в рясе поздравил православных с Рождеством (видео)

Усик в рясе поздравил православных с Рождеством (видео)
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram usykaa

Украинский боксер-супертяж Александр Усик, который является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, примерил халат священнослужителя, поздравляя православных с Рождеством.

Красивые поздравления с Рождеством в открытках и картинках

"Христос народился. Славим его. Дорогие православные, с праздником Рождества Христового. Здоровья вам, счастья, любви и радости. Всем, всем, всем", - заявил Усик.

Кроме того, боксер под постом прикрепил комментарий на украинском языке: "Желаю хорошего праздника и вкусной кутьи. С Рождеством Христовым".

 
 
 
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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпион WBO в хевивейте Энтони Джошуа попросил Усика не мешать в проведении супербоя с Тайсоном Фьюри

"Телеграф" напоминает, что украинские боксеры Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца" после того, как снялись в российском фильме о церкви.

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Все по теме:

Бокс, Рождество, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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