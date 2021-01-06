Красивые поздравления с Рождеством в открытках и картинках

7 января Украина празднует Рождество Христово.

Православные в этот день накрывают праздничный стол, колядуют и поздравляют родственников с новогодними праздниками. О том, как приготовить вкусную кутью - узнайте здесь.

Накануне Рождества нас ждет Святой вечер или Сочельник. "Телеграф" уже рассказывал о том, какие 12 блюд должны быть на искренне украинском рождественском столе. Пора браться и за поздравления с Рождеством!

"Телеграф" подготовил красивые анимированные открытки с Рождеством Христовым-2021, которые порадуют ваших близких.