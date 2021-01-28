Скачать
Четверг, 28.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Роналду нарушил правила и пропустил игру ради любимой (фото)
Роналду нарушил правила и пропустил игру ради любимой (фото)
Месси покорилось уникальное достижение в "Барселоне" (видео)
Месси покорилось уникальное достижение в "Барселоне" (видео)
Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)
Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)
Бывший босс мирового биатлона получал от России взятки проститутками
Бывший босс мирового биатлона получал от России взятки проститутками

Усик получит рекордный гонорар в карьере, если даст добро на бой Джошуа - Фьюри

Усик получит рекордный гонорар в карьере, если даст добро на бой Джошуа - Фьюри
Обновлено 18:26 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм usykaa

Украинский боксер-супертяж, олимпийский чемпион Александр Усик может заработать рекордный гонорар в карьере. Для этого украинцу, который является обязательным претендентом на пояс WBO, необходимо разрешить чемпиону Организации британцу Энтони Джошуа перед обязательной защитой титула провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте со своим соотечественником Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает ringpolska.

Усик может провести чемпионский бой с небитым кубинцем

По информации источника, при таких раскладах небитый Усик проведет поединок за титул временного чемпиона WBO с непобедимым Джо Джойсом. За эту схватку Александр получит гонорар в размере $5 млн, что является рекордным показателем для украинца. Ранее самым большим его заработком в карьере стали $2 млн за бой с Дереком Чисорой. При этом после первого супербоя Джошуа - Фьюри если немалая вероятность того, что британцы проведут реванш, а основной пояс WBO достанется "временному" чемпиону без драки.

Примечательно, что Энтони и Тайсон сами "пожертвуют" часть гонорара для "терпеливого" Усика, чтобы провести "бой века".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джойс уже рассказал, когда сразится с Усиком. Также известно, где может пройти схватка. Напомним, Джо в своем последнем бою лихо расправился с перспективным британским супертяжем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 456

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик, Джо Джойс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)
02 "Аталанта" добыла волевую победу над "Лацио" в Кубке Италии, Малиновский забил гол (видео)
03 Малиновский забил гол в четвертьфинале Кубка Италии (видео)
04 Гол Хамеса удивил даже Анчелотти (видео)
05 Бывший босс мирового биатлона получал от России взятки проститутками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь