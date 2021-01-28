Усик получит рекордный гонорар в карьере, если даст добро на бой Джошуа - Фьюри

Украинский боксер-супертяж, олимпийский чемпион Александр Усик может заработать рекордный гонорар в карьере. Для этого украинцу, который является обязательным претендентом на пояс WBO, необходимо разрешить чемпиону Организации британцу Энтони Джошуа перед обязательной защитой титула провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте со своим соотечественником Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает ringpolska.

По информации источника, при таких раскладах небитый Усик проведет поединок за титул временного чемпиона WBO с непобедимым Джо Джойсом. За эту схватку Александр получит гонорар в размере $5 млн, что является рекордным показателем для украинца. Ранее самым большим его заработком в карьере стали $2 млн за бой с Дереком Чисорой. При этом после первого супербоя Джошуа - Фьюри если немалая вероятность того, что британцы проведут реванш, а основной пояс WBO достанется "временному" чемпиону без драки.

Примечательно, что Энтони и Тайсон сами "пожертвуют" часть гонорара для "терпеливого" Усика, чтобы провести "бой века".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джойс уже рассказал, когда сразится с Усиком. Также известно, где может пройти схватка. Напомним, Джо в своем последнем бою лихо расправился с перспективным британским супертяжем.