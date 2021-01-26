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Непобедимый Джойс раскрыл детали переговоров с Усиком

Непобедимый Джойс раскрыл детали переговоров с Усиком
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм joejoyceboxing

Небитый британский супертяж Джо Джойс прокомментировал свои ближайшие планы. По словам небитого 35-летнего боксера, он жаждет схватки с обязательным претендентом на титул WBO украинцем Александром Усиком.

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"Дата боя против Александра написана карандашом на апрель. Это то, на что мы рассчитывает с моей командой, Фрэнком Уорреном и его командой. Идет дискуссия, чтобы заключить сделку, и мы ждем окончательной доработки деталей и надеемся, что этот бой состоится. Да, определенно я хочу этого поединка и я думаю, что WBO тоже хочет этого боя. Они хотят, чтобы их пояс был включен в шоу Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри в первую очередь, поэтому, возможно, мы с Усиком будем бороться за временный титул, чтобы затем получить свой шанс в бою за полноценный пояс", - рассказал Джойс в комментарии для ringtv.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Усик в 12-и раундах уничтожил Чисору, а Джойс нокаутировал перспективного Даниэля Дюбуа. После победы над Дереком Усик стал обязательным претендентом на пояс Энтони Джошуа, однако чемпион совсем не спешит давать бой украинцу. В WBO, похоже, приняли решение в пользу AJ и Усик скорее всего сразится с Джойсом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик, Джо Джойс.
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