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Промоутер Ломаченко переключился на Усика

Промоутер Ломаченко переключился на Усика
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lomus_official

Американский промоутер Боб Арум, подопечным которого является Василий Ломаченко, рассказал, что другой украинский боксер Александр Усик близок к уходу из Matchroom Эдди Хирна. Функционер отметил, что рассчитывает подписать украинца. 

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"У него закончился контракт с Matchroom. Единственный контракт, который у него остался с ними - это организация боя с Джошуа. Если они этого не выполнят, то Усик полностью освободится от обязательств. У Александра есть менеджер Эгис Климас, который занимается делами Василия Ломаченко и многих других бойцов, дерущихся у меня. Я бы с удовольствием подписал Усика", - цитирует Арума boxingnews24.

К слову, Арум занимается еще и делами чемпиона мира в хевивейте британца Тайсона Фьюри, который в перспективе может стать соперником Усика.

На данный момент Александр ждет решение ситуации с его статусом обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе, которым владеет еще один представитель Британии Энтони Джошуа. Промоутер AJ Эдди Хирн уже предложил один из вариантов для Усика.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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