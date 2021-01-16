Промоутер Ломаченко переключился на Усика

Американский промоутер Боб Арум, подопечным которого является Василий Ломаченко, рассказал, что другой украинский боксер Александр Усик близок к уходу из Matchroom Эдди Хирна. Функционер отметил, что рассчитывает подписать украинца.

"У него закончился контракт с Matchroom. Единственный контракт, который у него остался с ними - это организация боя с Джошуа. Если они этого не выполнят, то Усик полностью освободится от обязательств. У Александра есть менеджер Эгис Климас, который занимается делами Василия Ломаченко и многих других бойцов, дерущихся у меня. Я бы с удовольствием подписал Усика", - цитирует Арума boxingnews24.

К слову, Арум занимается еще и делами чемпиона мира в хевивейте британца Тайсона Фьюри, который в перспективе может стать соперником Усика.

На данный момент Александр ждет решение ситуации с его статусом обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе, которым владеет еще один представитель Британии Энтони Джошуа. Промоутер AJ Эдди Хирн уже предложил один из вариантов для Усика.