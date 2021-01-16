Промоутер придумал, как решить ситуацию с Усиком и Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, как решить проблему с обязательной защитой чемпионского титула WBO Энтони Джошуа. На данный момент Александр Усик является обязательным претендентом на чемпионский пояс по линии Организации, однако AJ не хочет проводить защиту и для начала рассчитывает провести несколько поединков со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. По мнению Хирна, украинец должен сразиться со вторым номером рейтинга WBO британцем Джо Джойсом за "временный" титул, который после боя Джошуа - Фьюри станет полноценным.

"Я просто хочу увидеть тот момент, когда Джошуа станет абсолютным чемпионом мира. Мы можем предложить Усику провести бой с Джо Джойсом за временный титул, который после объединительного поединка Джошуа - Фьюри станет полноценным. Усик классный парень и предан боксу на все сто, и он поймет, что поединок Джошуа и Фьюри - это хорошо для бокса. Разве Александр хочет, чтобы схватка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не состоялась? Фанатам это не понравится. Но мы не можем неуважительно отнестись к Усику и сказать ему: "Прости, друг, ты должен подождать". Я считаю, что Усик должен сразиться с Джойсом", - цитирует Хирна boxingscene.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик может сразиться с Джойсом в церкви.