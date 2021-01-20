Джошуа разрешат отложить защиту титула с Усиком

Обязательный претендент на титул WBO в хевивейте украинец Александр Усик проведет бой за "временный" пояс Организации с небитым британцем Джо Джойсом. В то же время чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO Энтони Джошуа получит свой супер бой с чемпионом WBC и The Ring Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает boxingscene.

Сообщается, что победитель боя Джошуа - Фьюри будет обязан провести защиту титула с победителем поединка Усик - Джойс в течении 180 дней. Если этого не произойдет, то "временный" чемпион автоматически станет полноценным. Отмечается, что переговоры по бою Усика с "Джаггернаутом" уже ведутся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что следующий бой Усика может пройти в церкви.