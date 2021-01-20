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Джошуа разрешат отложить защиту титула с Усиком

Джошуа разрешат отложить защиту титула с Усиком
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм anthonyjoshua

Обязательный претендент на титул WBO в хевивейте украинец Александр Усик проведет бой за "временный" пояс Организации с небитым британцем Джо Джойсом. В то же время чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO Энтони Джошуа получит свой супер бой с чемпионом WBC и The Ring Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает boxingscene.

Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа

Сообщается, что победитель боя Джошуа - Фьюри будет обязан провести защиту титула с победителем поединка Усик - Джойс в течении 180 дней. Если этого не произойдет, то "временный" чемпион автоматически станет полноценным. Отмечается, что переговоры по бою Усика с "Джаггернаутом" уже ведутся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что следующий бой Усика может пройти в церкви.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 241

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Бокс, Джошуа, Александр Усик.
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