Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн пожаловался, что его подопечному придется расстаться с солидными деньгами для организации супербоя с чемпионом WBC и The Ring Тайсоном Фьюри. По словам Хирна, $2,03 млн боксеры должны выложить из своего кармана санкционирующим организациям, а еще почти $3 млн затребовал обязательный претендент на пояс WBO Александр Усик.

"Вы можете себе представить этот разговор, когда я иду к Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа и говорю: "Хорошо, чтобы все пояса были на кону вы должны заплатить свои три процента руководящим органам? Вы оба по отдельности должны заплатить руководящим органам (около $2 млн), а теперь и Александр Усик хочет пару миллионов ($2,71 миллиона), так что, ребята? Просто доставайте пару миллионов из своих карманов", - цитирует Хирна marca.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Хирн предложил Усику вариант с отсрочкой боя с Джошуа.