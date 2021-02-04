"Его не уважают": Усик высказался о президентстве Зеленского (видео)

Украинский боксер-супертяж, обязательный претендент на пояс WBO в хевивейте Александр Усик прокомментировал политику президента Владимира Зеленского. По мнению спортсмена, приближенные к главе страны попросту не уважают его, а Украине нужен президент "с большими яйцами и палкой в руках".

Ранее Усик говорил, что у Зеленского нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны, чтобы Украина расцветала, как цветок, ведь в государстве много ресурсов. Его мнение с того времени особо не изменилось.

"Мы смотрим какие-то видео, нарезки, кто-то что-то высказывается. Видно, как те люди, что подольше в политике, относятся к нему (Зеленскому). Видно, что у них нет никакого уважения к нему. Они делают то, что выгодно им. Нам нужен очень жесткий президент с большими яйцами и палкой. По другому нельзя, сожрут сразу же. Если надо палочкой чуть-чуть походить, то так и надо. У нас все вопреки: в спорте, политике, журналистике, бизнесе. Нас топят, а мы выживаем. Нас куда-то на дно, а мы выплываем. Может в этом есть успех, когда мы падаем на дно, просто есть откуда оттолкнутся вверх?", - рассказал Усик в интервью Рамине Эсхакзай на Youtube-канале "Ходят Слухи".

Ранее Усик, которого, похоже, ждет бой с Джо Джойсом этой весной, рассказал о скандале с его именем.