"Олександр или Александр": Усик расставил все точки над "і" (видео)

Непобедимый украинский боксер-супертяж, олимпийский чемпион, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик подробно рассказал о скандальном интервью Behind The Gloves, где он заявил, что ему больше нравится, когда его называют "Александром", а не "Олександром".

"Я знаю эту журналистку (которая задавала вопрос, - прим. ред.), мы много с ней общались. Это не была провокация, а у нас все перекрутили. Была пресс-конференция, где ставили таблички, с написанными именами бойца, менеджера и промоутера. Она увидела, что там было имя Олександр, а перед этим Александр. И она говорит: "Как тебе больше нравится, Олександр или Александр?" Я ей говорю: "Это международное имя и в Америке может быть Алекс". Я ей ответил, что мне больше нравится "Александр", ведь я с малого возраста использую аббревиатуру UA (Usyk Aleksandr, что связывается в "Украина"). Я это придумал в 14 лет и вот так все и идет. А на официальных мероприятиях они берут паспортные данные, и в этом нет никакой проблемы, ведь на моем языке (на украинском) это "Олександр", а на русском - (Александр). Мне нравится Александр. Это пришло с детства, меня так мама называла, хотя чаще я для нее был Шуриком, чтобы не путаться с моим папой Александром. Но Шурик мне не нравится, но маме такого не скажешь, ведь мамочку я очень люблю и она может называть меня как угодно. Из-за этого люди-журналисты, даже не журналисты, а интернет-блогеры зацепились за эту "незацепляемую" штуку и раздули, что я поддерживаю наших соседей", - рассказал Усик в интервью Рамине Эсхакзай на Youtube-канале "Ходят Слухи".

Видео скандального интервью:

"Телеграф" напоминает, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Однако, судя по всему, украинский боксер проведет свой следующий поединок за "временный" пояс Организации против британца Джо Джойса. Ожидается, что AJ после поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте с Тайсоном Фьюри сдаст пояс WBO, который в последствии достанется победителю боя Усик - Джойс.