Усик наехал на своего соперника в соцсетях

Украинский боксер Александр Усик, который уже несколько лет ожидает боя с Энтони Джошуа, похоже, больше не намерен терпеть. Усик в довольно в грубой форме обратился к своему потенциальному сопернику Джо Джойсу, который не согласен на условия, предложенные стороной украинца.

"Команда Джойса сделала нам предложение, но оно нас не устроило, поэтому мы ответили своим более реалистичным контрпредложением. Джо не должен быть слишком высокого мнения о себе. Ему нужно просто подчиниться, ведь я являюсь тем, кто будет принимать окончательное решение", - написал Усик на своей страничке в twitter.

Joyce’s team made us an offer. The offer was unsuitable, so we made a more viable counter-offer. Joyce shouldn’t think too much of himself and fall in line with everyone else. I’ll be the one making the final decision.

