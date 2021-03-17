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Усик наехал на своего соперника в соцсетях

Усик наехал на своего соперника в соцсетях
Обновлено 19:43 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм usykaa

Украинский боксер Александр Усик, который уже несколько лет ожидает боя с Энтони Джошуа, похоже, больше не намерен терпеть. Усик в довольно в грубой форме обратился к своему потенциальному сопернику Джо Джойсу, который не согласен на условия, предложенные стороной украинца.

Усик в ожидании боя заговорил со своим поясом (видео)

"Команда Джойса сделала нам предложение, но оно нас не устроило, поэтому мы ответили своим более реалистичным контрпредложением. Джо не должен быть слишком высокого мнения о себе. Ему нужно просто подчиниться, ведь я являюсь тем, кто будет принимать окончательное решение", - написал Усик на своей страничке в twitter.

"Телеграф" напоминает, что WBO санкционировала бой Усик - Джойс за временный пояс Организации, однако стороны пока не приступили к полноценным переговорам. По словам промоутера Александра Красюка, Усик встретится с Джойсом, если Фьюри и Джошуа договорятся о бое. Кроме того, британец не согласен с распределением доходов от поединка. Отметим, AJ и "Цыганский король" уже договорились о двух поединках.

Напомним, в своем крайнем бою Усик победил Дерека Чисору, а Джойс сенсационно нокаутировал непобедимого "Динамита".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Александр Усик, Джо Джойс.
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