Скачать
Вторник, 16.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Тренер "Шахтера" заговорил на украинском перед решающим матчем с "Ромой" (видео)
Тренер "Шахтера" заговорил на украинском перед решающим матчем с "Ромой" (видео)
Блестящий командный гол - в обзоре матча "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" (видео)
Блестящий командный гол - в обзоре матча "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" (видео)
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 16 марта
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 16 марта
"Захотел мести": подробности жуткой травмы молодого украинского футболиста (видео)
"Захотел мести": подробности жуткой травмы молодого украинского футболиста (видео)

Джошуа и Фьюри получат фантастические гонорары за бой

Джошуа и Фьюри получат фантастические гонорары за бой
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер faren292

Британские боксеры-чемпионы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на проведение двух боев. За первый поединок стороны получат астрономические деньги. Об этом сообщает The Mirror.

Тайсон Фьюри не верит в Усика

По информации источника, представители боксеров уладили практически все вопросы, однако осталось лишь определить место проведения шоу. В случае, если вечер бокса Джошуа - Фьюри состоится в Британии, то боксеры получат за первый поединок по £ 72 млн, а если схватка все-таки состоится в Саудовской Аравии (что более вероятно, - прим. -ред.), то гонорары супертяжей возрастут до £ 100 млн.

Во втором бою распределение гонораров измениться с 50% каждому на 60% победившему бойцу, а 40% - проигравшему. Ожидается, что первый поединок между чемпионами состоится в начале лета 2021 года.

"Телеграф" напоминает, что Энтони Джошуа в декабре 2020 года успешно защитил чемпионские пояса WBA/WBO/IBF и IBO в супертяжелом весе, нокаутировав Кубрата Пулева. Тайсон Фьюри, в свою очередь, в феврале 2020 года завоевал чемпионские пояс WBC и The Ring в том же весе, победив Деонтея Уайлдера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Цыганский король" ушел в запой, в ожидании боя с Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 235

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси установил умопомрачительный бомбардирский рекорд (видео)
02 В России умер хоккеист, которому шайба попала в голову (видео)
03 Блестящий командный гол - в обзоре матча "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" (видео)
04 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 16 марта
05 "Захотел мести": подробности жуткой травмы молодого украинского футболиста (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь