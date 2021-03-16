Джошуа и Фьюри получат фантастические гонорары за бой

Британские боксеры-чемпионы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на проведение двух боев. За первый поединок стороны получат астрономические деньги. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, представители боксеров уладили практически все вопросы, однако осталось лишь определить место проведения шоу. В случае, если вечер бокса Джошуа - Фьюри состоится в Британии, то боксеры получат за первый поединок по £ 72 млн, а если схватка все-таки состоится в Саудовской Аравии (что более вероятно, - прим. -ред.), то гонорары супертяжей возрастут до £ 100 млн.

Во втором бою распределение гонораров измениться с 50% каждому на 60% победившему бойцу, а 40% - проигравшему. Ожидается, что первый поединок между чемпионами состоится в начале лета 2021 года.

"Телеграф" напоминает, что Энтони Джошуа в декабре 2020 года успешно защитил чемпионские пояса WBA/WBO/IBF и IBO в супертяжелом весе, нокаутировав Кубрата Пулева. Тайсон Фьюри, в свою очередь, в феврале 2020 года завоевал чемпионские пояс WBC и The Ring в том же весе, победив Деонтея Уайлдера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Цыганский король" ушел в запой, в ожидании боя с Джошуа.