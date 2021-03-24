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Усик сообщил о предложении от UFC (видео)

Усик сообщил о предложении от UFC (видео)
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Украинский боксер-супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО), который с момента перехода в хевивейт в октябре 2019 года ждет чемпионского боя, рассказал о дальнейших планах. По словам непобедимого бойца, он уже общался с президентом UFC Даной Уайтом, который предложил украинскому боксеру попробовать себя в ММА. 

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"Мне недавно Дана Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC. На что я ему ответил: "Send me please sms, I'm ready" ("Отправь мне, пожалуйста, сообщение, я готов"). Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, я танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать", - рассказал Усик в комментарии для Youtube-канала XSPORT.ua.

"Телеграф" напоминает, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа. AJ не хочет защищать пояс, а жаждет схватки со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Стороны практически договорились, однако официальный контракт все еще не подписан. Из-за этого в супертяжелом весе для Усика сложилась непростая ситуация.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик жестко прошелся по своему потенциальному сопернику в соцсетях.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 180

Все по теме:

Бокс, MMA, Дана Уайт, Смешанные единоборства, Александр Усик.
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