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Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью

Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
07:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер showtimeboxing

Новости спорта: В Лос-Анджелесе состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Уайлдер - Фьюри.

В ночь с 1 на 2 декабря (время киевское) в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоялся супер бой супертяжеловесов Уайлдер - Фьюри. На кону поединка стоял чемпионский пояс американца по версии WBC. Поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей раздельным решением судей.

Уайлдер начал бой активнее, пытаясь сходу нокаутировать британца. Однако, Фьюри на рефлексах здорово защищался и опасно контр-атаковал. Уже в первом раунде Тайсон начал играть на публику и эффектно защищался с руками за спиной. Удивительно, но 120-килограммовый Фьюри выглядел намного легче на ногах своего соперника, "Цыганский король" ни на секунду не останавливался во время боя. Уайлдер после удачных дебютных раундов в середине поединка перестал попадать.

Однако, в 9-м раунде Фьюри, в очередной раз демонстрируя свою неуязвимость, оказался в нокдауне после серии ударов Бронзового Бомбардировщика. В чемпионских 10-11 раундах Фьюри выглядел предпочтительнее, читая все атаки соперника. В 12-м раунде американец отправил британца во второй нокдаун. 

По истечении 12-и раундов бой завершился ничьей раздельным решением судей. Судейский счет 115-111 в пользу Уайлдера, 114-110 в пользу Фьюри и 113-113.

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