Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью

В ночь с 1 на 2 декабря (время киевское) в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоялся супер бой супертяжеловесов Уайлдер - Фьюри. На кону поединка стоял чемпионский пояс американца по версии WBC. Поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей раздельным решением судей.

Уайлдер начал бой активнее, пытаясь сходу нокаутировать британца. Однако, Фьюри на рефлексах здорово защищался и опасно контр-атаковал. Уже в первом раунде Тайсон начал играть на публику и эффектно защищался с руками за спиной. Удивительно, но 120-килограммовый Фьюри выглядел намного легче на ногах своего соперника, "Цыганский король" ни на секунду не останавливался во время боя. Уайлдер после удачных дебютных раундов в середине поединка перестал попадать.

. @BronzeBomber knocks down Fury and he's back up! #WilderFury pic.twitter.com/XRdc6FdxYL

Однако, в 9-м раунде Фьюри, в очередной раз демонстрируя свою неуязвимость, оказался в нокдауне после серии ударов Бронзового Бомбардировщика. В чемпионских 10-11 раундах Фьюри выглядел предпочтительнее, читая все атаки соперника. В 12-м раунде американец отправил британца во второй нокдаун.

With scores of 115-111 for @BronzeBomber, 114-110 for @Tyson_Fury and 113-113 - #WilderFury is a draw pic.twitter.com/5BU3YteW49