Уайлдер - Фьюри. Видео боя

1 декабря в Лос-Анджелесе состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри. Бой продлился все отведенные 12 раундов и завершился ничьей раздельным решением судей. Отметим, Цыганский Король дважды побывал в нокдауне. Деонтей Уайлдер сохранил свой чемпионский пояс.