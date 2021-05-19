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Усик - Джошуа: названы возможные даты боя

Усик - Джошуа: названы возможные даты боя
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter boxingscene

Украинский супертяж Александр Усик может получить титульный бой с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа уже в ближайшее время. Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

Усик потребовал чемпионского боя с помощью мема

По информации источника, команда украинца, который является обязательным претендентом на титул WBO, отослала письма всем заинтересованным сторонам для прояснения ситуации. Коппинджер отмечает, что Усик получит чемпионский бой с Джошуа, если чемпион WBC Тайсон Фьюри не сможет договориться с Деонтеем Уайлдером об отсрочке третьего поединка. 

Кроме того, называются и ориентировочные даты боя Усик - Джошуа. Олимпийские чемпионы Лондона могут сразиться 21 или 28 августа.

"Телеграф" напоминает, что Джошуа и Фьюри договорились о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Их поединок должен пройти 14 августа в Саудовской Аравии. Однако 18 мая в сети появилась информация о том, что суд обязал "Цыганского Короля" сразиться с Деонтеем Уайлдером до 15 сентября 2021 года. Теперь Фьюри либо откупиться от "Бронзового Бомбардировщика", либо проведет с ним бой. Во втором случае Усик может получить титульный бой с Джошуа.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Джошуа, Александр Усик.
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