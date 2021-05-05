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Усик потребовал чемпионского боя с помощью мема

Усик потребовал чемпионского боя с помощью мема
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Фото: Twitter usykaa

Украинский боксер-супертяж, олимпийский чемпион, Александр Усик, похоже, теряет терпение. 

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Усик, который пару лет назад перешел в хевивейт, с того времени является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа. Однако AJ занят организацией поединка со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу, а на защиту пояса ему пока наплевать. Шоу Джошуа - Фьюри официально до сих пор не объявлено, а Александр продолжает ждать. Украинец на своей страничке в twitter обратился к WBO, указав организации, что ждет уже немало времени.

"Я жду, WBO", - написал Усик, прикрепив фото, на котором изображен он рядом с известным мемом "Ждуном".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гвоздик посоветовал Усику не драться с Джошуа в ближайшее время.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 262

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Бокс, WBO, Джошуа, Александр Усик.
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