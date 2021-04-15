Гвоздик дал неожиданный прогноз на бой Усик - Джошуа

Украинский боксер Александр Гвоздик, завершивший карьеру в профи после поражения Артуру Бетербиеву в объединительном поединке, высказался касательно перспектив Александра Усика в супертяжелом весе.

По мнению "Гвоздя", Усик пока не готов побеждать Энтони Джошуа. Гвоздик считает, что для подготовки к этой схватке украинскому супертяжу необходимо провести еще несколько поединков в этой весовой категории.

"Я всегда поддерживаю наших ребят. Но на сегодняшний день это тяжелый бой для Саши. Ему надо стать больше, ему надо провести еще несколько поединков в тяжах, если он всерьез хочет этот бой выигрывать. Это я говорю без лицемерия. На сегодняшний день мне так кажется. То, что Александр показывал в боях с Чисорой и Уизерспуном, для Джошуа этого недостаточно. Если Усик хочет стать абсолютным чемпионом мира в тяжах, ему нужно показать в ринге нечто большее", - рассказал Гвоздик в комментарии для luckypunchnet.

"Телеграф" напоминает, что Усик на данный момент ведет переговоры о бое за временный пояс WBO в хевивейте с британцем Джо Джойсом. Джошуа, в свою очередь, должен сразиться с британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.