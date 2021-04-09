На кону - титул абсолютного чемпиона мира: названа приблизительная дата боя Джошуа - Фьюри

Промоутер Эдди Хирн поделился прогнозами относительно боя за титул абсолютного чемпиона мира в сверхятжелой категории между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Об этом пишет SkySport.

По его словам, бой должен состояться летом между периодом окончания Евро-2020 и начала Олимпийских игр в Токио.

"Это может быть, например, 24 июля, когда закончится период Евро. Если мы начнем углубляться в август, то там начнется Олимпиада", - сказал Хирн.

Он добавил, что считает бой Джошуа - Фьюри крупнейшим спортивным событием 2021 года.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версии Всемирного совета бокса (WBC)

Энтони Джошуа имеет тот же титул по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а также Международной боксерской федерации (IBF).

Как сообщалось ранее, летом украинский боксер-легковес Василий Ломаченко проведет бой с японцем Масайоши Накатани.