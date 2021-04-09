Скачать
Пятница, 09.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Лига Европы: результаты первых четвертьфиналов 8 апреля (видео)
Лига Европы: результаты первых четвертьфиналов 8 апреля (видео)
"Как мячи раздает": в России жалеют, что Зинченко не принял гражданство РФ
"Как мячи раздает": в России жалеют, что Зинченко не принял гражданство РФ
Избитый молдавский боец ММА просто отвернул голову для победы (видео)
Избитый молдавский боец ММА просто отвернул голову для победы (видео)
"Это какашка": сын футболиста сборной Украины выбросил подаренный кнопочный телефон (видео)
"Это какашка": сын футболиста сборной Украины выбросил подаренный кнопочный телефон (видео)

На кону - титул абсолютного чемпиона мира: названа приблизительная дата боя Джошуа - Фьюри

На кону - титул абсолютного чемпиона мира: названа приблизительная дата боя Джошуа - Фьюри
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Промоутер Эдди Хирн поделился прогнозами относительно боя за титул абсолютного чемпиона мира в сверхятжелой категории между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. 

Об этом пишет SkySport

По его словам, бой должен состояться летом между периодом окончания Евро-2020 и начала Олимпийских игр в Токио. 

"Это может быть, например, 24 июля, когда закончится период Евро. Если мы начнем углубляться в август, то там начнется Олимпиада", - сказал Хирн. 

Он добавил, что считает бой Джошуа - Фьюри крупнейшим спортивным событием 2021 года.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версии Всемирного совета бокса (WBC)

Энтони Джошуа имеет тот же титул по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а также Международной боксерской федерации (IBF).

Как сообщалось ранее, летом украинский боксер-легковес Василий Ломаченко проведет бой с японцем Масайоши Накатани.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 217

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Джошуа, Эдди Хирн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Как мячи раздает": в России жалеют, что Зинченко не принял гражданство РФ
02 Лига Европы: результаты первых четвертьфиналов 8 апреля (видео)
03 В Винниках горела академия "Руха" (видео)
04 "Реал" - "Барселона": где и когда смотреть последнее в сезоне Эль-Класико
05 Шакил О’Нил отметился благородным поступком (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь