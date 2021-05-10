Джошуа - Фьюри: названа дата первого боя

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится в середине августа. Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.

По информации журналиста, сразу несколько альтернативных источников сообщают, что чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сразится с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа 14 августа 2021 года в Саудовской Аравии. Анонс официальной даты боя состоится на ближайшей неделе.

"Телеграф" напоминает, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух поединков, один из которых будет объединительным, а во втором победитель даст проигравшему реванш. Примечательно, что анонс боя Джошуа наконец-то даст дорогу к поединку Александра Усика, который будучи обязательным претендентом на титул WBO, следит за развитием ситуации. Вероятным соперником украинца станет британец Джо Джойс.

Отметим, в своем последнем бою "Цыганский Король" нокаутировал Деонтея Уайлдера, а AJ досрочно остановил Кубрата Пулева.