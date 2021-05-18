Скачать
Вторник, 18.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зинченко посоревновался в мастерстве с новоиспеченным украинцем Килманом (видео)
Зинченко посоревновался в мастерстве с новоиспеченным украинцем Килманом (видео)
"Руку по локоть": президент "Ингульца" призвал радикально бороться с нечестными арбитрами (видео)
"Руку по локоть": президент "Ингульца" призвал радикально бороться с нечестными арбитрами (видео)
"Побьет любого чемпиона": Кличко прогнозируют успешное возвращение на ринг
"Побьет любого чемпиона": Кличко прогнозируют успешное возвращение на ринг
Финалист Лиги чемпионов нацелился на украинского футболиста
Финалист Лиги чемпионов нацелился на украинского футболиста

Бой Джошуа - Фьюри под угрозой срыва: в чем причина

Бой Джошуа - Фьюри под угрозой срыва: в чем причина
Обновлено 12:50 Сегодня Телеграф Фото: Instagram anthonyjoshua

Поединок между чемпионом WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа вновь под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист ESPN Марк Кригель на своей страничке в twitter.

Усику предложили сразиться с "Каменным человеком"

По информации источника, суд обязал "Цыганского Короля" провести третий поединок с американским супертяжем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября 2021 года. Данное обстоятельство может помешать проведению шоу Джошуа - Фьюри, которое запланировано на 14-е августа в Саудовской Аравии. Тайсон явно не восстановится после схватки с Энтони к середине сентября, а потому будет искать лазейки для переноса боя с "Бронзовым Бомбардировщиком".

"Телеграф" напоминает, что Фьюри и Джошуа договорились о двух поединках. Первый станет боем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а во втором  победивший даст реванш проигравшему.

Отметим, из-за ситуации с боем Джошуа- Фьюри простаивает украинский боксер Александр Усик, который является обязательным претендентом на пояс WBO.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 223

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шахтер" может потратить целое состояние на любимчика нового тренера
02 Звезда "Барселоны" не поедет на Евро-2020
03 Финалист Лиги чемпионов нацелился на украинского футболиста
04 "Надо быть реалистами": футболист сборной Украины оценил шансы на Евро-2020
05 "Руку по локоть": президент "Ингульца" призвал радикально бороться с нечестными арбитрами (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь