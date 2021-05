Бой Джошуа - Фьюри под угрозой срыва: в чем причина

Поединок между чемпионом WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа вновь под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист ESPN Марк Кригель на своей страничке в twitter.

По информации источника, суд обязал "Цыганского Короля" провести третий поединок с американским супертяжем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября 2021 года. Данное обстоятельство может помешать проведению шоу Джошуа - Фьюри, которое запланировано на 14-е августа в Саудовской Аравии. Тайсон явно не восстановится после схватки с Энтони к середине сентября, а потому будет искать лазейки для переноса боя с "Бронзовым Бомбардировщиком".

Breaking: an arbitrator has ruled that @Tyson_Fury and @BronzeBomber must face each other in a rematch by September 15, 2021. MORE TK

— Mark Kriegel (@MarkKriegel) May 17, 2021