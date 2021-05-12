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Усику предложили сразиться с "Каменным человеком"

Усику предложили сразиться с "Каменным человеком"
17:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram usykaa/filip_hrgovic

Международная боксерская федерация (IBF) предложила украинскому супертяжу Александру Усику бой-элиминатор против хорвата Филипа Хрговича по прозвищу "Каменный человек". Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк на свой страничке в Instagram.

Усик потребовал чемпионского боя с помощью мема

Кроме того, функционер успел дать комментарий по этому поводу, отметив, что это является обычной процедурой, ведь украинец и хорват занимают высокие места в рейтинге IBF. Если этот поединок состоится, то победитель схватки станет обязательным претендентом на пояс IBF в супертяжелом весе.

"Это формальная процедура. IBF определяет официального претендента между двумя боксерами, которые имеют наивысшую позицию в рейтинге и доступные к поединку. Усик может или принять предложения или отказаться", -цитирует Красюка LuckyPunch.

"Телеграф" напоминает, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO в хевивейте вот уже несколько лет, однако чемпионского боя ему так и не дали. По словам менеджера Александра Эгиса Климаса, украинскому боксеру никогда не видать боя с Джошуа по линии WBO

Отметим, 28-летний Хргович является непобедимым боксером, у которого уже 12 побед в профи. В последний раз он нокаутировал возрастного американца, который до  этого ни разу не проигрывал нокаутом. Усик, в свою очередь, в 12-раундовой схватке расправился с Чисорой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Александр Усик, Филип Хргович.
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