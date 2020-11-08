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Непобедимые супертяжи Хргович и Жанг нокаутировали соперников в Холливуде (видео)

Непобедимые супертяжи Хргович и Жанг нокаутировали соперников в Холливуде (видео)
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

В воскресенье, 8 ноября (время киевское), в Холливуде (штат Флорида) состоялся масштабный боксерский вечер от промоутерской компании Эдди Хирна Matchroom Boxing. В андеркарде шоу выступили два известных непобедимых бойца супертяжелого веса: хорват Филип Хргович и китаец Жилей Жанг.

Хорват без проблем перебоксировал Райделла Букера и рефери, сжалившись над американцем, остановил бой в 5-м раунде. Эта победа стала для 28-летнего Хрговича 12-й на профи-ринге.

В другом поединке андеркарда 37-летний китайский гигант Жилей Жанг серией жестких ударов "уронил" американца Девина Варгаса в 4-м раунде. Таким образом, Жанг добыл свою 22-ю победу в карьере.

Телеграф напоминает, что в главном поединке шоу американец Дэвин Хэйни защитил чемпионский пояс WBC в легком весе.

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Все по теме:

Бокс, Филип Хргович, Жилей Жанг.

Автор:

Телеграф
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