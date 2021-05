У Усика украли бой мечты

Украинский супертяж Александр Усик, похоже, не дождется своего шанса на бой с Энтони Джошуа. Об этом заявил менеджер боксера Эгис Климас.

Журналист Стив Ким, пообщавшись с Эгисом, сообщил на своей страничке в twitter об этой беседе. В частности, Ким поведал, что по словам Климаса, Всемирная боксерская организация (WBO) не допустит Усика к бою с Энтони Джошуа, хотя украинец уже больше двух лет является обязательным претендентом на этот титул.

"Я не знал, что Matchroom (промоутерская компания, которая ведет дела Джошуа, - прим. ред.) занимается протекционистским бизнесом", - цитирует Климаса Ким.

Spoke to Egis Klimas, he says it was indicated to him by the WBO that Anthony Joshua will never face his O. Usyk(his mandatory). "I didn't know Matchroom was in the protection business,'' he told me. Usky has been mandatory for about 2 years... #boxing

