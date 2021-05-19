"Пацаны выехали": Усик потребовал у промоутера Джошуа деньги (видео)

Украинский супертяж Александр Усик пытается воспользоваться ситуацией вокруг возможной отмены боя Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри.

Непобедимый Усик опубликовал видеообращение к промоутеру Джошуа Эдди Хирну, в котором потребовал от функционера много денег. Видимо, Александр рассчитывает получить титульный бой с британцем, в котором наверняка заработает рекордный гонорар в карьере.

"Привет, Эдди. Я хочу денег. Больше денег!" - заявил Усик с грозным видом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LomUs (@lomus_official)

"Пацаны выехали", - гласит комментарий под видео.

"Телеграф" напоминает, что Джошуа и Фьюри договорились оп проведении боя 14 августа в Саудовской Аравии. Однако на днях, стало известно, что суд обязал "Цыганского Короля" провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером, либо финансово убедить американца отступить в сторону. Уайлдер затребовал $20 млн, а Тайсон на это ответил, что проломит "Бронзовому Бомбардировщику" череп. Таким образом, Усик может получить долгожданный бой с Джошуа.