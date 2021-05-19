Скачать
Среда, 19.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Украинский футболист женился на горячей красотке (фото)
Украинский футболист женился на горячей красотке (фото)
Сборная Германии объявила состав на Евро-2020: есть несколько сюрпризов
Сборная Германии объявила состав на Евро-2020: есть несколько сюрпризов
"Аталанта" - "Ювентус": видео онлайн-трансляция финала Кубка Италии
"Аталанта" - "Ювентус": видео онлайн-трансляция финала Кубка Италии
Буквально водит за руку: как Шевченко тренирует сборную Украины (видео)
Буквально водит за руку: как Шевченко тренирует сборную Украины (видео)

"Пацаны выехали": Усик потребовал у промоутера Джошуа деньги (видео)

"Пацаны выехали": Усик потребовал у промоутера Джошуа деньги (видео)
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lomus_official

Украинский супертяж Александр Усик пытается воспользоваться ситуацией вокруг возможной отмены боя Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри.

"Усы смерти": Усик повеселил сеть сменой имиджа (фото)

Непобедимый Усик опубликовал видеообращение к промоутеру Джошуа Эдди Хирну, в котором потребовал от функционера много денег. Видимо, Александр рассчитывает получить титульный бой с британцем, в котором наверняка заработает рекордный гонорар в карьере.

"Привет, Эдди. Я хочу денег. Больше денег!" - заявил Усик с грозным видом.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LomUs (@lomus_official)

"Пацаны выехали", - гласит комментарий под видео.

"Телеграф" напоминает, что Джошуа и Фьюри договорились оп проведении боя 14 августа в Саудовской Аравии. Однако на днях, стало известно, что суд обязал "Цыганского Короля" провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером, либо финансово убедить американца отступить в сторону. Уайлдер затребовал $20 млн, а Тайсон на это ответил, что проломит "Бронзовому Бомбардировщику" череп. Таким образом, Усик может получить долгожданный бой с Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 263

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик, Эдди Хирн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Спасибо и до встречи": украинский тренер провел самую короткую пресс-конференцию (видео)
02 "Ювентус" не даст "Шахтеру" шансов в борьбе за звезду Серии А
03 Протеже Луческу покинул "Динамо"
04 "Ювентус" сыграет в финале Кубка Италии в новой форме (видео)
05 Луческу объяснил, почему не использует африканцев в обороне (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь