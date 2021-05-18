"Усы смерти": Усик повеселил сеть сменой имиджа (фото)

Украинский боксер Александр Усик в ожидании новостей о своем будущем поединке решился на смену имиджа.

Непобедимый супертяж на страничке в Instagram lomus_official опубликовал забавное фото, на котором он позирует в спортивном костюме, а шею спортсмена украшает огромная золотая цепь. Чтобы подчеркнуть образ, Александр взял в руку телефон.

"Старая школа", - гласит комментарий под фото.

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Подписчики были в восторге и от усов Усика, и от образа боксера: "Усы смерти. + 10 к ударке", "На Михалкова похож из фильма "Жмурки", "Прямиком из 90-х".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик, который является обязательным претендентом на титул WBO в хевивейте, может пойти по линии IBF и провести следующий поединок против непобедимого хорвата.