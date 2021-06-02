Усика заподозрили в "сливе" боя с Джошуа

Бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко Сергей Городничев прокомментировал возможный поединок украинца Александра Усика с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в хевивейте британцем Энтони Джошуа.

По мнению Городничева, Усик хочет немедленного боя с Джошуа, только чтобы заработать, а не руководствуясь спортивными амбициями. Сергей считает, что у Усика есть возможность победить Джошуа только в том случае, если он проведет несколько 12-раундовых поединков с топовыми боксерами дивизиона - Джо Джойсом и Джозефом Паркером, в ином случае итог поединка с AJ будет не в пользу украинца.

"Знаете, есть такое понятие "слить бой". Понимаете, о чем я хочу сказать? Вот Чисора "слил" Усику бой за деньги - он больше получил, чем Александр. Люди сливают бои за деньги. Он знает, что у него не выиграет, но заработает бабло. Сейчас Усик сливает бой, ему на данный момент у Джошуа не выиграть. Просто заработок бабла, а ему уже там по барабану, что говорят, потому что у него крайняя возможность заработать бабок и все. Он абсолютный чемпион, какая мотивация", - поведал Городничев в комментарии для YouTube-канала "Боксерская правда".

"Телеграф" напоминает, что Усик является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Энтони. Однако британец не спешит драться с украинцем и даже может отдать ему пояс без боя.

Ранее Усик странным образом обратился к Джошуа.