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Усик адресовал Джошуа странное сообщение

Усик адресовал Джошуа странное сообщение
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram usykaa

Непобедимый украинский боксер Александр Усик уже в открытую смеется над Энтони Джошуа, который избегает боя с ним.

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На этот раз украинец опубликовал забавное сообщение, адресованное AJ. "Я чую твой запах", - написал украинский чемпион, прикрепив к посту флаги Украины и Великобритании, а также добавив хештеги #usykjoshua и #joshua.

 
 
 
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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Дело в том, что украинец является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO, однако британец всячески пытается избежать поединка. Даже рассматривается вариант, при котором Энтони отдаст пояс Александру без боя.

"Телеграф" напоминает, что бой Джошуа - Фьюри был отменен из-за Деонтея Уайлдера, который выбил себе реванш с Тайсоном в суде. Теперь у Энтони нет отмазок, чтобы избежать боя с Усиком.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Джошуа, Александр Усик.
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