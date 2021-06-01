Усик придумал, как разрулить ситуацию с Джошуа (видео)

Украинский боксер-супертяж Александр Усик прокомментировал сложившуюся ситуацию в хевивейте.

По словам украинца, который является обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, Организации надо сделать Энтони Джошуа суперчемпионом, а ему отдать регулярный пояс. Таким образом, Джошуа и Тайсон Фьюри могли бы сразиться за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте, а Усик уже боксировал в статусе чемпиона.

"Если я стою на первом месте WBO, то пожалуйста, дайте Джошуа титул суперчемпиона, а мне дайте регулярный пояс. И все. Такое же может быть? Ну и все. Понятно, я тоже хочу увидеть поединок Джошуа - Фьюри. Это абсолют, это эра, это офигеть. И я не хочу стать точкой стопа этого боя. Я реально сам хочу увидеть этот бой. Но давайте и другим ребятам возможность, а не быть вечным претендентом. Мы делаем пояса известными, а не пояса нас. Мы боксируем", - рассказал Усик в интервью для YouTube-канала USYK17.

Ранее "Телеграф" сообщал, с кем может сразиться Энтони Джошуа после отмены боя с Фьюри.