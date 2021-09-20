Усик сможет победить Джошуа при одном условии, — эксперт по боксу

25 сентября в Лондоне состоится бой между украинским тяжеловесом Александром Усиком и местным чемпионом мира Джошуа. За неделю до боя мы пообщались с Александром Чепилко, основателем и автором ресурса LuckyPunch — крупнейшего боксерского медиа в Украине.

— Мы встречаемся накануне боя Усика и Джошуа. Очевидно, что это будет один из главных боев последних лет в мире.

— Это будет противостояние двух олимпийских чемпионов, противостояние абсолютного чемпиона в тяжелом весе против доминанта сверхтяжелой. Это будет однозначно крутой поединок. Однако хотелось бы, чтобы к этому поединку было гораздо больше внимания, чем на самом деле. Хотелось бы видеть больше интервью в украинских медиа, больше материалов об Александре в зарубежных СМИ. Но почему-то этого нет.

По зарубежных медиа, то тот же официальный транслятор боя DAZN только буквально около полугода назад начал публиковать в своих соцсетях информацию об Усике. При том, что его бои они демонстрируют, и для их аудитории с точки зрения маркетинга логично раскручивать и показывать нашего боксера. Чтобы его узнавали, следили и покупали трансляции. Перед боем Усик — Джошуа на DAZN больше информации о британце, чем об украинце. Это нужно исправлять.

Конечно, хотелось бы, чтобы благодаря медиа у Александра была большая узнаваемость среди болельщиков по всему миру, но здесь вопрос личного отношения боксера к пиару. Кстати, у Александра ситуация схожа с Василием Ломаченко. Все боксеры и эксперты отмечают, что Лома — легенда и очень крутой боксер, однако интервью он дает нечасто, и на каких-то мероприятиях его увидеть можно крайне редко. Как в Украине, так и в США.

— Технически — ок, маркетингово — не ок?

— Именно так. С боксерской точки зрения — прекрасно, с точки зрения маркетинга и пиара — плохо. Аналогично и с Усиком.

Украинские боксеры серьезно недорабатывают в плане пиара, говорит Александр Чепилко

— Что ты ожидаешь от противостояния Усик-Джошуа?

— Это, наверное, единственный бой за последние несколько лет, который я ожидаю просто с нетерпением. Даже бой Ломаченко-Накатани вызвал у меня меньший интерес, хотя, конечно, было интересно, каким украинец вернется на ринг после травмы. Усик-Джошуа — очень резонансный бой, поскольку это, по сути, вся "корона" супертяжелого веса, без одного пояса (на кону — титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO — Ред.). А супертяжелый вес — это престижная, самая крутая и самый богатый категория. Если Усик победит, то, однозначно, золотыми буквами впишет себя в историю мирового бокса.

— Каким, по твоему мнению, будет результат?

— У меня нет однозначной позиции относительно того, каким будет этот бой. Есть два реальных варианта — Джошуа победит нокаутом или Усик "перетанцует" оппонента и возобладает по очкам. Многие со мной не согласны, но я почему-то уверен, что Усик победит решением судей.

— Откуда такая уверенность?

— Я видел вживую поединки Александра с Майрисом Бриедисом, с Марко Хуком, Муратом Гасиевым, Кшиштофом Главацким. Могу констатировать, что он очень сильный боксер в тактическом плане. Постоянно слушает свой угол и выполняет установки тренеров. У него нет такого, чтобы полезть в мясорубку, если этого не требуется.

— К бою Усика готовит Анатолий Ломаченко.

— Предполагаю, что в связке Ломаченко-Усик есть как минимум несколько сценариев боя. Это будет очень интересно.

— Перед боем с Усиком Джошуа сильно похудел, сбросив около 10 кг. Как это повлияет на его поведение на ринге и на конечный результат?

— Думаю, Джошуа будет очень осторожным. Это будет тот Джошуа, которого мы видели в реванше с Энди Руизом. Максимально тактически взвешенный поединок. С точки зрения веса — похудение поможет Джошуа лучше маневрировать. Его команда понимает, что Александр Усик быстрый и очень проворный, поэтому приняла абсолютно логичное решение сбросить вес. При этом, следует понимать, что потеряв, например, 10 кг, сила удара у Джошуа уменьшится.

— Насколько ему комфортно в таком амплуа?

— В хэвивейте (супертяжелый вес — Ред.) удар наносится из положения стоя. В динамике можно разве накидывать относительно нетяжелые удары — заваливать тоннажем. Джошуа привык бить и попадать, поэтому для него такая тактика будет чем-то новым. Все 12 раундов бежать от ударов Усика тоже будет сложно — Джошуа может просто устать.

Соперник Усика габаритнее украинца

— Может все закончиться одним ударом?

— Вполне. Если Джошуа попадет. Но ему еще нужно попасть.

— Для Усика это будет третий бой в хэвивейте. Как оцениваешь первые два поединка?

— Первый бой был с Уизерспуном, но о нем можно сказать — хорошо, что он вообще состоялся. Планировался поединок со Спонгом, а затем была замена соперника. Поэтому я бы его не оценивал. А вот бой с Чисорой был хорошим. Поражение от Усика стала для Чисоры далеко не первой в карьере, но он постоянно идет вперед, рубиться. Боксер с характером. Первые четыре раунда заставил Усика побегать, "пооблизывать канаты". То, что Усик смог переломить ход боя и выиграть — большая заслуга и украинца, и его команды.

— В Украине хотят видеть от Усика нокауты, и есть те, кто считает переход в супертяжелый вес ошибкой. По твоему мнению — это ошибочное решение или нет?

— Однозначно, это не является ошибкой. Александр достиг наивысшей планки в своем весе, поэтому надо было двигаться дальше. Здесь маркетинг украинца хорошо сработал — имея все пояса, он защитил их перед британской публикой в бою против местного любимца Тони Белью. После поединка в Манчестере британская публика о нем узнала. Кто-то полюбил, кто-то наоборот, но появилась эмоция, и к нему привлекли внимание. Ну и стоит отметить, что в тяжелом весе сейчас нет никаких звезд, поэтому Усику было бы откровенно неинтересно.

— Усику — 34. Сколько украинский боксер еще сможет выступать на топ-уровне?

— Пандемия коронавируса оказала большое влияние на спорт. Топовые спортсмены, в число которых однозначно входит Александр Усик, боксируют сейчас раз в год, а то и реже. Александр провел более 300 боев к переходу в профессиональный бокс. Думаю, лет до 37-ми он сможет побоксировать. То есть это еще плюс-минус 3 боя. Конечно, многое зависит от результата вечером 25 сентября. Если Усик выигрывает у Джошуа, то в контракте прописан реванш. Если Усик дважды побеждает Джошуа, то, очевидно, захочет объединить пояса. Тогда нас ждет бой за звание абсолютного чемпиона мира (сейчас поясом по версии WBC владеет Тайсон Фьюри, который 9 октября защищать его в третьем бою с Деонтейем Уайлдером — Ред.). Вполне возможно, что нам осталось посмотреть три боя Усика — два с Джошуа и объединительный. Выиграв все пояса, он может смело завершать карьеру. Но, повторюсь, все будет зависеть от субботнего результата.

— Если посмотреть на карьеру еще одного украинского — Василия Ломаченко, какие, по твоему мнению, перспективы реванша с Лопесом?

— Считаю, есть хорошие шансы увидеть реванш Ломаченко-Лопес. Василий имеет репутацию такого "трушного" мужика, который держит слово. Он живет в парадигме честных понятий. Однозначно, ему хочется закрыть это поражение.

— Пока что американец наотрез отказывается.

— Эта история сейчас не лежит в спортивной плоскости. Вопрос в том, найдет промоутер Ломаченко сумму, за которую Лопес согласится. Могут, например, продать бой шейхам в условную Саудовскую Аравию за миллионов 10, и все останутся довольны. Я считаю, что история о реванше Лопеса и Ломаченко лежит только в финансовой плоскости.

— Сможет ли Ломаченко победить?

— Василий в декабре будет боксировать с африканцем Ричардом Комми. А у Лопеса в октябре обязательная защита титула IBF против Джорджа Камбососа. Сначала состоятся эти поединки. До вероятного реванша Ломаченко станет еще старше. В первом поединке Василий перегорел, и эта заряженность сыграла против него. Но, уверен, были сделаны определенные выводы. Поэтому о шансах надо будет говорить ближе к самому бою.

— Какие у Василия перспективы до окончания карьеры?

— Здесь есть две составляющие — физическая и промоутерская. Учитывая травмы, есть вопросы по поводу дальнейших физических ресурсах. Думаю, Василий Анатольевич уже "наелся" боксом. Несколько лет — и, пожалуй, можно заканчивать. Но, возвращаемся к истории с Лопесом — если они добьются реванша, то в случае победы он сможет попытаться достичь своей цели и стать абсолютным чемпионом мира в этом весе. Есть американец Дэвид Хейни, у которого пояс регулярного чемпиона WBC. Если добиться реванша с Лопесом, выиграть его и потом отобрать еще пояс в Хейни, то, думаю, можно ставить жирную точку в профи-карьере.

— Люди из твоей сферы любят говорить, что бокс — спорт номер 1 в Украине. Ты с этим согласен?

- Действительно, независимая Украина имеет 12 чемпионов мира, есть хорошая школа бокса, традиции. И молодое поколение в этом плане тоже очень перспективно. Но спортом номер 1 в нашей стране является футбол.

— Ты соучредитель компании Dream Bigger, которая занимается продвижением спортсменов и организовывает им поединка. Кто из молодых украинских боксеров может реально стать звездой мирового масштаба?

— Еще совсем недавно раздавали авансы Сергею Богачуку. Это боксер из Винницы, который живет и выступает в Штатах, в Голливуде. Он на контракте у Тома Льофлера - бывшего гендиректора американской K2 Promotions. Он действительно крутой боксер с хорошей статистикой, но в одном из последних поединков Богачук нокаутом проиграл Брайану Адамсу и потерял титул чемпиона Американского континента по версии WBC Continental Americas. Сейчас его позиции пошатнулись, но я считаю его серьезным боксером. Богачука тренирует Мэнни Роблес — бывший тренер Энди Руиза. Если промоутеры украинца будут его успешно вести, то он вполне может выйти на титул Интерконтинентального чемпиона мира.

Большая плеяда у Вячеслава Сенченко — Андрей Великовский, Карен Чухаджан. На этих ребят делается большая ставка. Сенченко — тренер от бога, не так давно еще сам выступал, а уже его воспитанники завоевывают титулы. В этом же среднем весе наш талантливый Сергей Деревянченко, который, хочется верить, с четвертой попытки все-таки станет чемпионом мира.

Подопечные Вячеслава Сенченко уже завоевывают свои титулы

В хэвивейте на слуху — Владислав Сиренко. Недавно он победил россиянина Александра Устинова. И хотя Устинову 44, но Сиренко хорошо подготовился, и нокаут в первом раунде был хороший. По Boxrec Влад сейчас попал в топ-30 в мире, дальше многое будет зависеть не только от его физических возможностей, но и от промоутеров.

Владислав Сиренко - надежда украинского бокса в супертяжах

Может ли Влад выйти на бой за пояс или серьезный титул? Я уверен, что может. Выйдет ли он на бой за звание чемпиона мира? Стоит вспомнить, что у двух пар — Усик-Джошуа, Уайлдер-Фьюри — сейчас все пояса, сейчас состоится по одному бою, потом еще реванше, а это все — время. За несколько лет в хэвивейта многое может измениться.

— "Третьим братом" Кличко называли Александра Захожего, который долго боксирует в Германии. Пока что ни одного поражения, но и достижений особых нет…

— Мне кажется, промоутеры слишком осторожно его "ведут".

— Уровень его соперников, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

— Здесь вопрос, скорее, к команде Захожего. Мое мнение — можно было форсировать понемногу, занимать более серьезную оппозицию. Данные у Саши действительно хорошие, но без серьезных боев — этого мало.

— Что скажешь о Петре Ивановом? (В июле завоевал титул WBC International Gold — третья ступень к званию чемпиона мира — Ред.)

— Петру 25 лет, его тренирует Александр Лихтер. В свое время его подопечными были чемпионка мира Алина Шатерникова, Владимир Вирчис. Лихтер много времени провел в лагерях братьев Кличко. Хороший тренер и серьезный психолог, умеет прикоснуться к душе спортсмена. Иванов — машина, мощно боксирует, хорошо выглядит — все прекрасно. Вопрос — в готовности промоутеров инвестировать в него.

У Петра Иванова большие перспективы в профи-боксе

— Бокс — это не только о спорте, это в большей степени о деньгах. Расскажи, как строится карьера боксера? Почему без денежного мешка очень трудно на что-то рассчитывать?

— Механика проста: в результате побед над соперниками боец поднимается в рейтингах. Чтобы получить серьезного оппонента ты должен ему заплатить за бой. Если промоутер видит перспективного боксера, то инвестирует в него, платит за серьезного соперника и уже здесь продвижение зависит от результатов поединков. Возвращаясь к Петру Иванову, если в него инвестировать, то физически, думаю, он сможет дойти до боя за звание чемпиона мира.

Есть, например, 19-летний боксер среднего веса Ростислав Перов, которому мы силами Dream Bigger полностью делаем поединка. Есть ситуативные партнеры, которые готовы присоединиться на один бой, но на долгую историю заинтересованных инвесторов найти очень трудно. Однако если боец качественный и развивается, растет в рейтингах, то со временем его уже хотят пригласить на бой и предлагают за это деньги. Тогда команда боксера принимает решение — ехать на поединок или нет, — решает, по силам ли им соперник.

— Почему, по-твоему, подавляющее большинство украинских боксеров ведет себя очень осторожно в плане публичности, маркетинга и так далее? Усик, Ломаченко, Далакян показывают классный бокс, но с точки зрения узнаваемости в Штатах, пожалуй, самым известным является скандалист Редкач.

— Ваня (украинский боксер Иван Редкач — ред.) понял, как надо срывать хайп. Он бросает вызовы, хотя и боксерских результатов особо нет, но его знают. Тот же Артем Далакян — чемпион мира, а его никто не знает, не то что в мире, но и в Украине. Очень жаль, потому что боксер по-настоящему талантливый и эффектно боксирует.

С точки зрения публичности, ситуация, когда наших спортсменов учат сначала показывать классный бокс, а уже потом "продавать себя".

Одна из причин — менталитет. Мы гораздо скромнее, чем американцы, с которыми мы себя сравниваем.

— Почему с соцсетями у всех такая беда?

— Новое поколение уже куда интереснее. Они активно заполняют Инстаграм, ведут себя более смело. Тот же Василий Чеботарь круто себя позиционирует. Кроме хорошего бокса, снимает Тик-Ток, еще что-то. Это, однозначно, приковывает больше внимания, чем когда боксер предстает перед боем, боксирует и снова исчезает на 3-5 месяцев.

Василий Чеботарь - новое поколение украинского бокса

Еще отмечу, что в Украине очень слабо развита индустрия спортивного пиар-маркетинга. Это можно увидеть на примере истории, когда Ломаченко опубликовал в соцсетях видео с российскими зелеными человечками. Если бы за пиар Василия отвечала какая-то серьезная украинская компания, то они могли бы легко убедить его не публиковать ролик. Просто аргументировав, что таким образом он сам бьет по своей репутации, а от этого зависит и финансовая составляющая жизни боксера.

Здесь открывается третья проблема - в нашей стране вообще не развит рынок коммерческой рекламы со спортсменами. За очень редким исключением, отечественные бренды с боксерами взаимодействуют нечасто. Поэтому и нет понимания взаимосвязанности этих всех процессов. Журналистам часто не хватает информации о спортсменах, а сами спортсмены не готовы/не хотят ее предоставлять. Ты подходишь с микрофоном на каком-то мероприятии, а тебе главный герой вечера говорит: "Нет, я не хочу ничего комментировать". О чем вообще речь?

Нашим спортсменам надо понимать механизм — ты должен быть не только профессионалом, показывать хорошие результаты, а и быть публичным, давать интервью, комментарии, вести соцсети. Выполняя все эти пункты, к тебе придет рекламный контракт и ты заработаешь деньги.

— Есть и другая сторона медали. Дарья Билодид — наша красавица-чемпионка по дзюдо, успешно ведет Инстаграм, имеет хорошие рекламные контакты. В Токио завоевала "бронзу" и получила большую порцию грязи, потому что диванные эксперты ожидали "золото". И забрасывали ей как раз то, что она якобы много времени уделяет соцсетям.

— Здесь наблюдается определенная информационная незрелость наших сограждан. Даша тяжело перенесла коронавирус, плюс лишний год удержалась в весовой категории, было очень непросто. Соцсети, конечно, — это не только деньги от рекламы, но и хейт. Но в 2021 году соцсети — уже не прихоть, а необходимость. В командах некоторых боксеров, наверное, считают, что фото или короткое видео с тренировки каким-то образом повлияет на исход поединка. Но это просто смешно. Тот же Джошуа активно демонстрирует процесс подготовки к бою с Усиком. Конечно, показывает то, что ему нужно. А много наших спортсменов скрываются, в командах действует максимальный запрет на публичность.

Дарья Билодид - спортсменка, красавица и имеет успешный Instagram

— В плане медиа-внимания в Украине "королем" является Денис Беринчик, каждый поединок которого — целый перфоманс. Почему у него не сложилось с серьезными результатами?

— Он классный боксер, и неоднократно это подтверждал. Денис не боится экспериментов для пиара — те же "Танцы со звездами", бой на голых кулаках. Все эти вещи и его харизма позволили завоевать сердца людей. Люди реально за него переживают! Но с точки зрения титульных перспектив — он сейчас вынужден ждать. В легком весе, где выступают и Беринчик и Ломаченко, сейчас серьезные разборки. По моему мнению, проблема Дениса в том, что после Олимпиады-2012 в Лондоне он не перешел сразу в профессиональный бокс. Беринчик стал "профессионалом" лишь в 2015 году, до этого боксируя за команду "Украинские атаманы". Сейчас Денису 33 года, и серьезных титульных боев ему надо ждать, но дождется ли — большой вопрос.

— Беринчик, по твоему мнению, поздно перешел в профи-бокс. На Олимпиаде в Токио другой украинец, Александр Хижняк, завоевал серебро и пока не собирается переходить в профессионалы — планирует снова драться за золото. Что о нем скажешь?

— Конечно, надо переходить (в профи-бокс — Ред.). Александр Красюк из К2 Promotions говорит, что готов дать ему условия контракта, как в чемпиона мира. По психотипу Хижняк из тех людей, которые выполняют поставленные задачи, но здесь я бы советовал думать немного на перспективу. "Золото" Олимпиады — это для него такая "пацанская" мечта, но на ОИ-2024 в Париже ему будет уже 28 лет. Претендовать на серьезные титулы, начав профи-карьеру в 28-29 лет, будет очень трудно.

— Промоутеры в Украине жалуются, что боксеров долго держат в любителях. После перехода в профессионалы это выливается в травмы и так далее. Почему спортсменов так долго держат в сборной, не отпуская "с Богом" в профессионалы?

— Я считаю, что их не держат — они сами держатся. Если ты спортсмен-олимпиец, то у тебя есть контакт с Министерством молодежи и спорта, а также с Федерацией. Ситуацию здесь легко сравнить с обычной жизнью — можно ходить на работу, а можно стать частным предпринимателем. Олимпийцы получают ставку в Министерстве, отчисления из Федерации, призовые за турниры и, бывает, финансовую помощь от меценатов в своих регионах. Поэтому спортсмен знает, что у него есть определенная ставка, она будет и в следующем месяце, и потом. Им комфортно.

— У нас уже 12 чемпионов мира по боксу. Почему это не стимулирует молодых бойцов идти в профи-бокс?

— Всегда тяжело выходить из зоны комфорта. А еще у нас нет в стране развитой отрасли профи-бокса — есть К2 Promotions, B1 Promotions, Top Boxing Generation. Только эти три компании, которые проводят вечера бокса в Украине. Также есть Union Boxing Promotions, в которых Артем Далакян - единственный чемпион мира пока среди украинцев. Есть Sparta Promotions — их боксер Арам Фаинян бьется на вечерах бокса Top Boxing Generation. В целом есть много примеров, когда наши боксеры едут драться в Албанию, Болгарию, даже в Африку. Здесь надо откровенно сказать, что боксеры много времени и сил отдают на тренировках и поединках. Не все из них являются интеллектуалами, как бы тем же диванным экспертам хотелось. Часто боксерам просто не хватает времени или желания разбираться во всех тонкостях организации боев. Поэтому многое зависит еще и от того, кто находится рядом — наставник, тренер, отец. Важно, чтобы этот человек преследовала те же интересы, что и сам боксер. Хороший пример здесь Анатолий и Василий Ломаченко.