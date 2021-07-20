Беринчик - Лобов: букмекеры назвали фаворита кулачного боя

В ближайшую субботу, 24 июля, в Киеве непобедимый украинский боксер-легковес Денис Беринчик проведет свой первый бой в карьере на голых кулаках. Противостоять украинцу будет именитый экс-боец UFC по прозвищу "Русский молот" ирландец Артем Лобов. Накануне букмекеры оценили шансы бойцов.

По мнению аналитиков Пари-Матч, Беринчик является безоговорочным фаворитом схватки. На успех украинца можно сделать ставку с коэффициентом 1,35 (вероятность 74%), триумф ирландца менее вероятен - 2,90 (34%). Победа Дениса по очкам оценивается коэффициентом 2,15 (Фаворит), а досрочный успех - в 2,90. Досрочный триумф Лобова оценивается в 4,00, а победа по очкам - в 7,00.

Прогноз букмекеров на бой Денис Беринчик - Артем Лобов (данные за 20 июля):

Пари-Матч: (победа Беринчика 1,35 - победа Лобова 2,90)

"Телеграф" напоминает, что, в своем последнем бою Денис избил возрастного чилийского боксера Хосе Санчеса, а Артем, в свою очередь, свой последний поединок провел в 2019 году в рамках лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship, проиграв техническим нокаутом американцу Джейсону Найту в реванше. Беринчик весьма близок к чемпионскому поединку в легком весе, однако конкуренция в этом боксерском дивизионе может заставить его уйти в ММА.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть бой Денис Беринчик - Артем Лобов.