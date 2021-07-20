Беринчик - Лобов: где и когда смотреть бой

В субботу, 24 июля, в киевском "Дворце спорта" состоится большое шоу единоборств, в главном событии которого пройдет бой украинского боксера Дениса Беричника против бойца ММА из Ирландии Артема Лобова. Главный поединок шоу запланирован по правилам кулачных боев.

В прямом эфире в Украине кулачный бой Денис Беринчик - Артем Лобов покажет видеосервис megogo. Трансляция шоу, в котором выступит украинский чемпион WBO International в легком весе и бывший боец UFC по прозвищу "Русский молот" начнется в 20:00 по киевскому времени. Любителей единоборств ожидает четыре поединка андеркарда, за которыми последует главное событие вечера.

Андеркард шоу:

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Напомним, в своем последнем бою Денис одолел возрастного чилийского боксера Хосе Санчеса и сразу же вызвал на бой Лобова. Артем, в свою очередь, свой крайний поединок провел в 2019 году, проиграв техническим нокаутом американцу Джейсону Найту. Ожидается, что после кулачного боя Денис вернется бокс, где непобедимый украинец, который владеет второстепенным поясом WBO, весьма близок к чемпионскому поединку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бой Беринчик - Лобов переносился из-за травмы у украинца.