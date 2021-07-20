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Беринчик - Лобов: где и когда смотреть бой

Беринчик - Лобов: где и когда смотреть бой
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram berinchyk

В субботу, 24 июля, в киевском "Дворце спорта" состоится большое шоу единоборств, в главном событии которого пройдет бой украинского боксера Дениса Беричника против бойца ММА из Ирландии Артема Лобова. Главный поединок шоу запланирован по правилам кулачных боев.

"Нужно выходить и пи****ить его, до****ба": Беринчик рассказал свою тактику на бой с Лопесом (видео)

В прямом эфире в Украине кулачный бой Денис Беринчик - Артем Лобов покажет видеосервис megogo. Трансляция шоу, в котором выступит украинский чемпион WBO International в легком весе и бывший боец UFC по прозвищу "Русский молот" начнется в 20:00 по киевскому времени. Любителей единоборств ожидает четыре поединка андеркарда, за которыми последует главное событие вечера.

Андеркард шоу:

 
 
 
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Публикация от MAHATCH (@mahatch.fc)

Напомним, в своем последнем бою Денис одолел возрастного чилийского боксера Хосе Санчеса и сразу же вызвал на бой Лобова. Артем, в свою очередь, свой крайний поединок провел в 2019 году, проиграв техническим нокаутом американцу Джейсону Найту. Ожидается, что после кулачного боя Денис вернется бокс, где непобедимый украинец, который владеет второстепенным поясом WBO, весьма близок к чемпионскому поединку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бой Беринчик - Лобов переносился из-за травмы у украинца.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 183

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Бокс, Денис Беринчик, Кулачные бои, Артем Лобов.
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