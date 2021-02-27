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Украинский боксер побил россиянина в Москве

Украинский боксер побил россиянина в Москве
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм karen_chukhadzhyan

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян  (17-1, 7 КО) добыл победу в России.

Украинский боксер забил соперника в углу ринга (видео)

На вечере бокса в Москве 24-летний уроженец Киева в восьмираундовой схватке одолел местного спортсмена Алексея Евченко (19-14-2, 8 КО). Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Чухаджяна единогласным рением судей. Судейский счет - 80:72 трижды. Для Карена эта победа стал 17-й на профи-ринге при одном поражении. Алексей, в свою очередь, проиграл в 14-й раз в 21 бою.

Отметим, Чухаджян более года не выходил на ринг. В своем последнем поединке против россиянина Сергея Воробьева украинец заразился гепатитом. 

Ранее "Телеграф" сообщал о победе небитого украинского боксера на вечере бокса в Италии

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 385

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Бокс, Карен Чухаджян.
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