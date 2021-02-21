Украинский боксер забил соперника в углу ринга (видео)

В субботу, 20 февраля, на вечере бокса в Орландо (штат Флорида, США) украинский полусредневес Иван Голуб (19-1, 15 КО) успешно вернулся на ринг.

В главном поединке шоу 32-летний Иван нокаутировал колумбийского джорнимена Луиса Эдуардо Флореса (25-18, 21 КО). В шестом раунде Голуб зажал 33-летнего соперника в углу ринга, а затем серией ударов принялся добивать его. В итоге в схватку вмешался рефери, объявивший техническую победу украинца.

Видео остановки боя Иван Голуб - Луис Эдуардо Флорес:

Видео объявление результатов боя:

Таким образом, Голуб добыл свою 19-ю победу в профи при одном поражении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о брутальном нокауте на вечере бокса в Великобритании.