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Непобедимый украинец нокаутировал итальянца в чемпионском бою (видео)

Непобедимый украинец нокаутировал итальянца в чемпионском бою (видео)
09:52 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм maxpro13

Непобедимый украинский боксер Максим Продан (19–0–1, 15 КО) добыл свою 19-ю победу на профи-ринге.

Украинский боксер использовал борцовский прием во время чемпионского боя (видео)

На шоу в Милане Продан избил местного боксера Николу Кристофори (11–3–2, 1 КО). В 10-раундовом поединке в последнем раунде 28-летний украинец принялся добывать соперника, которого от падения спас рефери в ринге. Таким образом, Максим защитил титул IBF International в полусреднем весе.

Видео нокаута в бою Максим Продан - Никола Кристофори:

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Иван Голуб добыл победу нокаутом на вечере бокса в США.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 241

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Бокс, Нокаут, Максим Продан.
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