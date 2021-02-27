Непобедимый украинец нокаутировал итальянца в чемпионском бою (видео)

Непобедимый украинский боксер Максим Продан (19–0–1, 15 КО) добыл свою 19-ю победу на профи-ринге.

На шоу в Милане Продан избил местного боксера Николу Кристофори (11–3–2, 1 КО). В 10-раундовом поединке в последнем раунде 28-летний украинец принялся добывать соперника, которого от падения спас рефери в ринге. Таким образом, Максим защитил титул IBF International в полусреднем весе.

Видео нокаута в бою Максим Продан - Никола Кристофори:

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Иван Голуб добыл победу нокаутом на вечере бокса в США.