Украинский боксер Деревянченко сенсационно проиграл, заработав в 4 раза больше соперника

Похоже, титульным планам Деревянченко не суждено сбыться.

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13–4, 10 KO) проиграл представителю Доминиканской Республики Карлосу Адамесу (21–1, 16 KO)в отборочном поединке среднего веса (до 72,574 кг).

В 10-раундовом поединке, который проходил в рамках шоу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Джервонта Дэвис – Исаак Крус, Сергей уступил 27-летнему оппоненту решение большинства судей. Итоговый счет — 95–95, 96–94, 97–93. Таким образом, 36-летний украинец практически потерял шансы на чемпионский поединок. Это поражение стало 4 в профи для Сергея, а вот Адамес добыл свою 21-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении.

Примечательно, что гарантированный гонорар украинца был 200 тысяч долларов, а его оппонента — 50 тысяч долларов.

Примечательно, что Деревянченко трижды имел возможность стать чемпионом мира, однако все три попытки завершались провалом. Боксерские рейтинги все равно высоко оценивали украинца, ведь он давал конкурентные бои топам. Сергей дрался за титул с Джермаллом Чарло, Геннадием Головкиным и Дэниелем Джейкобсом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Дэвид Хейни защитил титул чемпиона мира в весе Василия Ломаченко.