Український боксер Деревянченко сенсаційно програв, заробивши вчетверо більше за суперника

Схоже, титульним планам Дерев’янченка не здійсниться.

Український боксер Сергій Деревянченко (13-4, 10 KO) програв представнику Домініканської Республіки Карлосу Адамесу (21-1, 16 KO) у відбірному поєдинку середньої ваги (до 72,574 кг).

У 10-раундовому поєдинку, який проходив у рамках шоу в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) Джервонта Девіс – Ісаак Крус, Сергій поступився 27-річному опоненту рішенням більшості суддів. Підсумковий рахунок — 95-95, 96-94, 97-93. Таким чином 36-річний українець практично втратив шанси на чемпіонський поєдинок. Ця поразка стала 4 у профі для Сергія, а ось Адамес здобув свою 21 перемогу на професійному рингу при одній поразці.

Цікаво, що гарантований гонорар українця складав 200 тисяч доларів, а його опонента — 50 тисяч доларів.

Примітно, що Деревянченко тричі мав нагоду стати чемпіоном світу, проте всі його три спроби завершувалися провалом. Боксерські рейтинги все одно високо оцінювали українця, адже він давав конкурентні бої топам. Сергій бився за титул із Джермаллом Чарло, Геннадієм Головкіним та Деніелем Джейкобсом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Девід Хейні захистив титул чемпіона світу у вазі Василя Ломаченка.