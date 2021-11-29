Поразка Лопеса може призвести до бою Ломаченко — Берінчик

Фіаско Теофімо зробило ситуацію в легкій вазі непередбачуваною.

Після перемоги австралійця Джорджа Камбососа у бою з Теофімо Лопесом ситуація у легкій вазі перекинулася з ніг на голову. Цей результат поєдинку може призвести до дуелі українців Василь Ломаченко – Денис Берінчик.

Про це в коментарі 24 каналу заявив промоутер Берінчика Олександр Красюк.

Обидва боксери високо котируються у боксерських рейтингах, а за версією WBO Ломаченко посідає перше місце, Берінчик – третє. При цьому чемпіон Камбосос поки що другий. Австралієць бився з Лопесом, бувши претендентом за версією IBF, отже, WBO та WBA захочуть призначити свого претендента найближчим часом. Джордж також має титул франшизного чемпіона WBC, але цей пояс захищати необов’язково.

Таким чином, WBO може призначити Василя Ломаченка обов’язковим претендентом на титул чемпіона або провести бій-елімінатор між найкращими боксерами рейтингу (Василь та Денис), щоб дізнатися ім’я обов’язкового претендента. Красюк у захваті від потенційного бою Ломаченко — Берінчик і навіть задумався над його проведенням у Великій Британії, адже там велика фанатська база Ломаченка.

"Не знаю… Може, і для Великобританії, чому б і ні? Ломаченко бився там, у нього є фанатська база. Велика Британія – це зовсім інший світ. Там походження боксера має другорядне значення. Там люблять справжніх бійців та чемпіонів. Цілком інакше ставляться", — розповів Красюк.

Додамо, що в ніч на 12 грудня (час київський) Ломаченко побореться з Річардом Коммі. А 18 грудня на ринг вийде Денис Берінчик, який битиметься з росіянином Ісою Чанієвим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лопес не проситиме реванш у Камбососа.