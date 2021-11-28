Стали відомі подальші плани Теофімо Лопеса

Американець підніметься у вазі.

Теофімо Лопес-старший, батько колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,235 кг) Теофімо Лопеса, який у ніч на 28 листопада програв свій титул австралійцю Джорджу Камбососу, заявив, що його син не вимагатиме реваншу.

Про це батько боксера розповів у коментарі для YouTube-каналу SecondsOut.

Лопес-старший назвав свого сина "народним чемпіоном", а також відмовився визнати поразку. Теофімо вважає, що є кілька причин невдачі. По-перше, вони вперше билися на платформі DAZN, а тепер хочуть повернутися до Top Rank та ESPN. По-друге, Тео затримався у легкій вазі. Таким чином планується, що "Переворот" проведе свій наступний поєдинок у першому напівсередньому дивізіоні (до 63,503 кг). А головною метою Лопеса-молодшого є бій з абсолютним чемпіоном Джошем Тейлором.

Ми раніше ніколи не билися на платфорі DAZN, треба було залишатися з Top Rank. Ці люди дійсно нас любили. Але люди вчаться на помилках. Так що ми повернемося до Top Rank і проведемо два поєдинки на ESPN за системою PPV. Ніякого реваншу. Моя помилка була в тому, що я дозволив своєму синові надто довго залишатися у легкій вазі", — заявив Лопес-старший.

Додамо, що за контрактом реванш Камбосос — Лопес не передбачено. До речі, австралієць покликав американця на другий поєдинок на свою батьківщину, але, схоже, наступним суперником Джорджа стане хтось інший. Очікується, що у разі перемоги над Річардом Коммі чемпіонський бій отримає українець Василь Ломаченко, який навіть без чемпіонських поясів вважається найкращим легковаговиком світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися бій Ломаченко — Коммі в Україні.