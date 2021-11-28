Ломаченко випереджає всіх чемпіонів: конфуз Лопеса повернув українця на вершину
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Поразка американця зробила українця королем дивізіону.
Український боксер Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів у своєму дивізіоні (до 61,235 кг) за версією boxrec після поєдинку австралійця Джорджа Камбососа з американцем Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
Про це повідомляє офіційний сайт статистичного порталу.
Лопес, який хотів після перемоги над австралійцем перейти до іншої вагової категорії, опинився на третьому місці в рейтингу. Новий чемпіон Камбосос – лише другий. А ось на перше місце boxrec поставив саме українця. Додамо, що чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Девін Хейні – п’ятий.
Рейтинг боксерів легкої ваги за версією boxrec (топ-10):
У разі перемоги над Річардом Коммі Ломаченко, вочевидь, буде першим у списку на титульний бій з Камбососом. Примітно, що австралієць та американець відмовилися від опції реваншу, а тому дорога до титулів для Василя відкрита. Бій Ломаченко — Коммі пройде в грудні 2021 року.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 28 листопада (час київський) у Лас-Вегасі відбувся бій непереможних чемпіонів Стівен Фултон — Брендон Фігероа. У нас на сайті є відео кращих моментів цього поєдинку.
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