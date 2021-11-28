Непереможні боксери-чемпіони влаштували рубку на ринзі (відео)

У США відбувся великий бій чемпіонів.

У ніч на неділю, 28 листопада, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій за двома версіями у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг) між американцями Стівеном Фултоном та Брендоном Фігероа.

Чемпіон світу за версією WBO 27-річний Фултон переміг 24-річного Фігероа та відібрав у нього пояс WBC. Поєдинок тривав 12 раундів, за підсумками яких двоє суддів присудили перемогу Стівену, а один побачив нічию — 116-112 двічі та 114-114.

Відео кращих моментів бою Стівен Фултон — Брендон Фігероа:

Додамо, що обидва боксери до цього поєдинку були непереможними. На жаль для Брендона, у нього у графі поразок з’явилася одиниця. Фултон здобув 20-ту перемогу у профі. На рахунку Фігероа 22 перемоги при одній поразці та нічиїй.

"Телеграф" нагадує, що в ніч проти 28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу і втратив титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Василю Ломаченку, зважаючи на все, на руку такий результат.

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