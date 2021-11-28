Непобедимые боксеры-чемпионы устроили рубку на ринге (видео)

В США прошел большой объединительный бой.

В ночь на воскресенье, 28 ноября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой по двум версиям во втором легчайшем весе (до 55,225 кг) между американцами Стивеном Фултоном и Брэндоном Фигероа.

Чемпион мира по версии WBO 27-летний Фултон победил 24-летнего Фигероа и отобрал у него пояс WBC. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых двое судей присудили победу Стивену, а один усмотрел ничью — 116-112 дважды и 114-114.

Видео лучших моментов боя Стивен Фултон — Брэндон Фигероа:

Добавим, что оба боксера до этого поединка были непобедимыми. К сожалению для Брэндона, у него в графе поражений появилась единичка. Фултон добыл 20-ю победу в профи. На счету Фигероа 22 победы при одном поражении и ничьей.

"Телеграф" напоминает, что в ночь на 28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и потерял титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Василию Ломаченко, судя по всему, на руку такой исход.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте в исполнении небитого китайского гиганта.