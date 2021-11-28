Укр

Китайский гигант брутально нокаутировал соперника (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Жанг Жилей - Крэйг Льюис Новость обновлена 28 ноября 2021, 12:00
Жанг Жилей - Крэйг Льюис

“Большой взрыв" опять победил досрочно.

Известный китайский супертяжеловес Жанг Жилей по прозвищу "Большой взрыв" нокаутировал американца Крэйга Льюиса на шоу бокса Теофимо Лопес — Джордж Камбосос в Нью-Йорке.

38-летний китаец во втором раунде дважды отправил 27-летнего американца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок. Таким образом, непобедимый Жилей выиграл свой 23-й бой в профи. Льюис, в свою очередь, проиграл в пятый раз, имея в своем послужном списке 14 побед.

Видео решающего удара в бою Жанг Жилей — Крэйг Льюис:

Лучшие моменты боя Жанг Жилей — Крэйг Льюис:

Отметим, Жилей является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине (2008 год). В 2012 году он уступил британцу Энтони Джошуа на Играх в Лондоне. В Китае хотят организовать бой-реванш для боксеров уже на профессиональном уровне. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Лас-Вегасе один из лучших боксеров мира Теренс Кроуфорд успешно защитил титул чемпиона мира в бою с Шоном Портером.

Напомним, лучший боксер мира по многим версиям Сауль Альварес решил подняться в 1-й тяжелый вес.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Жанг Жилей
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