Китайский гигант брутально нокаутировал соперника (видео)

“Большой взрыв" опять победил досрочно.

Известный китайский супертяжеловес Жанг Жилей по прозвищу "Большой взрыв" нокаутировал американца Крэйга Льюиса на шоу бокса Теофимо Лопес — Джордж Камбосос в Нью-Йорке.

38-летний китаец во втором раунде дважды отправил 27-летнего американца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок. Таким образом, непобедимый Жилей выиграл свой 23-й бой в профи. Льюис, в свою очередь, проиграл в пятый раз, имея в своем послужном списке 14 побед.

Видео решающего удара в бою Жанг Жилей — Крэйг Льюис:

Лучшие моменты боя Жанг Жилей — Крэйг Льюис:

Отметим, Жилей является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине (2008 год). В 2012 году он уступил британцу Энтони Джошуа на Играх в Лондоне. В Китае хотят организовать бой-реванш для боксеров уже на профессиональном уровне.

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