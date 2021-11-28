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Китайський гігант брутально нокаутував суперника (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Жанг Жилей — Крейг Льюїс Новина оновлена 28 листопада 2021, 12:00
Жанг Жилей — Крейг Льюїс

"Великий вибух" знову переміг достроково.

Відомий китайський суперваговик Жанг Жилей на прізвисько "Великий вибух" нокаутував американця Крейга Льюїса на шоу боксу Теофімо Лопес — Джордж Камбосос у Нью-Йорку.

38-річний китаєць у другому раунді двічі відправив 27-річного американця в нокдаун, після чого рефері зупинив поєдинок. Таким чином, непереможний Жилей виграв свій 23-й бій у профі. Льюїс програв уп’яте, маючи у своєму послужному списку 14 перемог.

Відео вирішального удару в бою Жанг Жилей — Крейг Льюїс:

Найкращі моменти бою Жанг Жилей — Крейг Льюїс:

Зазначимо, Жилей являється срібним призером Олімпійських ігор у Пекіні (2008 рік). У 2012 році він поступився британцю Ентоні Джошуа на Іграх у Лондоні. У Китаї хочуть організувати бій-реванш для боксерів на професійному рівні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Лас-Вегасі один із найкращих боксерів світу Теренс Кроуфорд успішно захистив титул чемпіона світу в бою з Шоном Портером.

Нагадаємо, найкращий боксер світу за багатьма версіями Сауль Альварес вирішив піднятися в першу важку вагу.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Жанг Жилей
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