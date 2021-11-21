Кроуфорд нокаутував Портера у чемпіонському бою (відео)

У США відбувся великий бій.

У ніч на неділю, 21 листопада (час київський), у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став супербій американців Теренс Кроуфорд — Шон Портер.

На кону поєдинку стояв чемпіонський пояс Кроуфорда за версією WBO у напівсередній вазі (до 66,678 кг). Поєдинок був дуже конкурентним, поки в 10-му раунді 34-річний Теренс двічі не відправив 34-річного Портера в нокдаун. Спочатку чемпіон блискучим зустрічним ударом "уложив" претендента, а потім силовими попаданнями "поклав" суперника на канвас вдруге. Після другого нокдауну кут Портера здався, хоч сам боксер хотів продовжувати поєдинок.

Найкращі моменти бою Теренс Кроуфорд — Шон Портер:

Додамо, що непереможний Кроуофрд здобув свою 38 перемогу в карʼєрі. Порте програв вчетверте, маючи на рахунку 31 тріумф та одну нічию.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боксер-чемпіон Артем Далакян здобув ефектну дострокову перемогу у Києві в бою з панамським претендентом. Нещодавно відомий ірландський боксер Стівен Маккенна брутально нокаутував ганця Річмонда Джарбенгу на вечорі боксу в Ковентрі.